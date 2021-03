Für EHC Lustenau steht eine schwere Aufgabe bevor

Bis zum Beginn der Pre-Play-Offs warten noch einige schwere Spiele gegen italienische Top-Teams auf die Cracks des EHC Lustenau.

Den Beginn machen die Wölfe aus dem Pustertal, die am kommenden Donnerstag in der Rheinhalle Lustenau gastieren. Die Südtiroler liegen mit 62 Punkten aus 25 Spielen auf Rang drei und konnten die letzten fünf Spiele für sich entscheiden. Ziel der Lustenauer ist es, diese Serie zu stoppen und dem HC Pustertal ein Bein zu stellen.

Eine schwierige Aufgabe wartet am Donnerstag auf die Spieler rund um EHC Lustenau Trainer Mike Flanagan. Kein geringeres Team als der HC Pustertal ist zu Gast in der Rheinhalle. Die Südtiroler verfügen über eine sehr ausgeglichene Mannschaft, aus denen neben den Legionräen Massimo Carozza und Brett Perlini auch einige italienische Nationalspieler herausstechen und den HC Pustertal im Verlauf der Saison auf den dritten Tabellenrang führten.

In der Powerplay-Statistik liegt das Team auf dem zweiten Rang – jedes vierte Überzahlspiel können die Wölfe zu einem Tor nutzen. Allein diese Statistik zeigt, dass unnötige Strafen seitens des EHC Lustenau zu vermeiden sind. Auch im Penalty-Killing liegt Pustertal auf dem zweiten Platz und verdankt diese tolle Statistik einer homogenen und eingespielten Verteidigung, die sich im Tor auf Keeper Colin Furlong verlassen kann. Neben den beiden slowenischen Teams aus Laibach und Jesenice sowie der Mannschaft aus Asiago zählt der HC Pustertal zu den Top-Titelkandidaten in der diesjährigen Alps-Hockey League.

Auf Seiten der Lustenauer herrscht trotz dieser Statisiken des Gegners eine positive Einstellung zu diesem Spiel. „Genau diese Spiele sind es, in denen die jungen Spieler etwas lernen können. Wenn wir einen guten Tag haben und die Scheibe ein wenig für uns springt, ist auch gegen dieses Top-Team ein Punktezuwachs durchaus möglich. Wir dürfen uns nicht verstecken und aus einer gesicherten Verteidigung heraus versuchen, unsere Möglichkeiten in der Offensive zu nutzen,“ so Max Wilfan, Kapitän des EHC Lustenau.

In dieser Saison ist es das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Ein Jahr zuvor gab es zwei Begegnungen zwischen den Mannschaften. Dabei holte Lustenau vier von möglichen sechs Punkten gegen die Südtiroler. Ein 2:1 Auswärtserfolg zu Beginn der Meisterschaft folgte eine 2:3 Niederlage in der Rheinhalle Lustenau. Dabei konnte sich Pustertal jedoch erst in der Verlängerung durchsetzen. Allein diese Statistik zeigt, dass sich Lustenaus Löwen vor den Wölfen aus dem Südtirol nicht verstecken müssen. Wie immer wird die Partie von valcome.tv live übertragen – Saisonkartenbeseitzer des EHC Lustenau haben einen kostenlosen Live-Stream Zugang. Spielbeginn in der Rheinhalle ist am Donnerstag um 19.30 Uhr.