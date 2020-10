Für EHC Lustenau beginnt erst jetzt die Saison

Nach der Beendigung der Return-to-Play-Serie beginnt die Regular Season in der Alps Hockey League 2020/21 mit dem Spiel gegen den Jesenice.

In diesem Teil der Meisterschaft treffen alle 16 Teams in einer Hin- und Rückrunde aufeinander, ehe dann im März die Pre-Play-Off-Serie beginnt. Ab sofort werden wieder für jeden Sieg die Punkte vergeben. Die Punkte aus der Return-to-Play-Serie werden in der Tabelle des Grunddurchgangs berücksichtigt.

Nicht nach Wunsch gestaltete sich das Rückspiel des EHC Lustenau am vergangenen Donnerstag gegen Kitzbühel. Der nach dem Hinspiel erkämpfte 3:1 Vorsprung konnte in Tirol nicht gehalten werden. Mit einem Gesamtscore von 7:4 konnten sich die Adler aus Kitzbühel die Punkte gutschreiben lassen.

Die Aufgabe am Samstag Abend mit dem Spiel gegen den HDD Jesenice wird nicht einfacher. Die Slowenen gelten als körperlich sehr starkes Team, die technisch sehr gut ausgebildet sind. In der bisherigen Saison feierte Jesenice zwei Siege gegen Linz, sowie einen Erfolg gegen den EC KAC II. Gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Laibach musste sich Jesenice in der Serie geschlagen geben. Mit drei Punkten rangieren sie knapp vor Lustenau – die Serie gegen den EC KAC ist jedoch noch ausständig.

Um gegen Jesenice als Sieger vom Eis gehen zu können bedarf es im Gegensatz zum Spiel in Kitzbühel einer Leistungssteigerung in allen Bereichen des Teams. In der Offensive bzw. im Spielaufbau müssen mehr Möglichkeiten kreiert werden und diese verwertet werden. In der Verteidigung ist ein kompromissloses, konsequentes und konzentriertes Spiel notwendig, um Tore wie zuletzt in Tirol zu verhindern. Wenn diese Tugenden gegen die Slowenen umgesetzt werden können besteht mit Sicherheit die Möglichkeit als Sieger vom Eis zu gehen und in der Tabelle einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.

Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr. Das Match wird wiederum auf valcome.tv live übertragen.

EHC Lustenau : HDD Jesenice

Samstag, 24. Oktober 2020, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau