Für Dornbirn geht es in Graz um doppelte Punkte

Nach der Niederlage im Westderby brauchen die Dornbirn Bulldogs in der Steiermark dringend einen Sieg.

So haben sich die Dornbirn Bulldogs den Start zur Qualifikation für die Teilnahme am Viertelfinale in der Ice Hockey League sicher nicht vorgestellt. Zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien, die Dornbirner sind nur noch Zweiter in der Tabelle. Bratislava hat die bessere Tordifferenz gegenüber Yogan und Co. Dornbirn Bulldogs braucht in Graz dringend einen vollen Erfolg um weiter die aussichtsreichsten Karten für das Play-off zu haben. Denn nur fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Vierten.