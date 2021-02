Für Dornbirn Bulldogs zählen nur noch Siege

Die Messestädter treffen im Geister-Heimspiel im Messestadion auf Verfolger Bratislava und brauchen Punkte.

Der Liveticker mit Fotos und Daten vom Spiel Dornbirn vs Bratislava

Die Dornbirn Bulldogs treffen in der ICE Hockey League Qualifikationsrunde am Mittwoch und Donnerstag im heimischen Messestadion auf die Bratislava Capitals.

Wie schon im Dezember entschieden sich die Bratislava Capitals erneut dazu, ihr Heimspiel aufzugeben und zwei Spiele nacheinander im Ländle auszutragen, um die Reisetätigkeiten und Grenzübertritte zu minimieren. Anstatt nach dem 0:4 in Linz die Heimfahrt anzutreten, blieben die Slowaken in Österreich. Sie bereiten sich hierzulande auf die beiden Duelle mit den Bulldogs vor.

Die Bilanz der Bratislava Capitals in der Qualifikationsrunde ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen. Zwölf Punkte kann der Liga-Neuling auf der Habenseite vorweisen. Bratislava steht somit gleichauf mit den Dornbirn Bulldogs am zweiten Rang.

Für die Bulldogs gestaltet sich die Qualifikationsrunde bisher wenig erfolgreich. Zwar krönen die Vorarlberger noch immer die Tabellenspitze, die jüngsten Niederlagen gegen Innsbruck und Graz ließen den Vorsprung der Bonuspunkte jedoch dahinschmelzen. Das Heimdoppel könnte jetzt gerade recht kommen, um wieder Schwung aufzunehmen.

In allen vier Spielen zwischen Dornbirn und Bratislava coachte Kai Suikkanen seine Mannschaft zum Erfolg. In diesen vier Spielen gelang Dornbirn 18 Treffer, Bratislava hingegen erzielte nur 9. Drei von vier Mal hatte William Rapuzzi beim entscheidenden Treffer seine Schaufel im Spiel. Nach neun Spielen mit jeweils mindestens einem Scorerpunkt blieb der Alaskaner zuletzt gegen Graz ohne Torbeteiligung.

Im zweiten Spiel gegen Bratislava wird Kevin Macierzynski seinen 400. Einsatz in Österreichs höchster Spielklasse feiern. 104-mal streifte Macierzynski das Dress der Linzer über, 294-mal jenes der Bulldogs. Für den DEC erzielte der 28-jährige bisher 39 Treffer, das schönste wahrscheinlich mit dem Lacrosse-Move in dieser Saison gegen Red Bull Salzburg.

Mit Daniel Woger steht am Donnerstag ein weiterer Ländle-Crack im Rampenlicht. Rückkehrer Woger wird 33 Jahre alt. Er hält derzeit bei 594 Einsätzen in Österreichs höchster Spielklasse und erzielte dabei 197 Scorerpunkte. Gut möglich, dass Woger in der Zwischenrunde zwei Meilensteine bejubeln kann.

Der jüngste Neuzugang der Bulldogs, Vitalijs Pavlovs, beweist seine Stärke am Bullypunkt. Mit einer Erfolgsquote von 59,1 Prozent kann der Lette einen entscheidenden Beitrag zum Spiel der Dornbirner beitragen. Pavlovs gewann beispielsweise gegen Villach das Face-Off, als die Adler wenige Sekunden vor Spielende auf den Ausgleich drängten. Dank des Scheibengewinns konnte der DEC die Zeit von der Uhr spielen.

Der Amerikaner Mitch Hults spielt seine erste Saison in Europa und geigt in Bratislava gleich auf. 18 Tore und 24 Vorlagen gelangen dem vereinsinternen Topscorer in 44 Auftritten für die Slowaken.

24.02.2021 Bratislava Capitals - Dornbirn Bulldogs (in Dornbirn) 19:15 Uhr

Referees: Piragic, Trilar, Martin, Pardatscher

25.02.2021 Dornbirn Bulldogs - iClinic Bratislava Capitals 18:45 Uhr

Referees: Berneker, Nikolic K., Pardatscher, Sparer,

Aufgrund von Corona-bedingten Reiseeinschränkungen werden die beiden Spiele der fünften und sechsten Qualification Round am Mittwoch und Donnerstag in Dornbirn ausgetragen.

Die beiden Teams führen nach der vollständig abgeschlossenen vierten Runde die Qualification Round punktegleich an. Dornbirn hat aufgrund der besseren Platzierung in der ersten Phase bei Punktegleichheit die Nase vorne.

Der Vorsprung der beiden Teams auf den gefährlichen vierten Platz schmolz bereits auf zwei Punkte.

In der ersten Phase des Grunddurchgangs gingen alle vier Duelle an die Bulldogs. Bratislava konnte in diesem Aufeinandertreffen erst einen einzigen Punkt erobern. Dieser gelang dem Newcomer aus der Slowakei im letzten Duell am 7. Februar. William Rapuzzi sorgte damals für die Entscheidung der Vorarlberger in Overtime.

William Rapuzzi durfte in drei der bisherigen vier Duelle einen Treffer bejubeln.

Beide Teams konnten den Schwung der ersten Phase noch nicht so recht in die Qualification Round mitnehmen. Während Bratislava zumindest sechs von zwölf möglichen Punkten erobern konnte, sind es bei Dornbirn lediglich vier von zwölf.

Die Bulldogs konnten in den letzten zwei Spielen nicht gewinnen. Nach einer Overtimeniederlage gegen Innsbruck, folgte eine „Nuller“ gegen die Graz99ers.