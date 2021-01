Für die VEU Feldkirch rückt das Finale in weite Ferne

Die Montfortstädter verlieren das erste Halbfinale der Alps Hockey League ÖM zuhause gegen RB Salzburg Juniors mit 2:4

Die Red Bull Hockey Juniors haben den ersten Schritt zur dritten Finalteilnahme um den österreichischen Titel in der Alps Hockey League gemacht. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag auswärts gegen die VEU Feldkirch mit 4:2. In einem ersten ausgeglichenen Halbfinalspiel haben die Red Bull Hockey Juniors gegen die VEU Feldkirch vorgelegt.

Die Salzburger, die den österreichischen Titel der Alps Hockey League in den letzten beiden Jahren gewinnen konnten, siegten im Hinspiel auswärts mit 4:2 und haben am Samstag in der eigenen Halle die Chance, die dritte Finalteilnahme in Serie zu fixieren. Julian Lutz brachte die Juniors im ersten Überzahlspiel der Partie in Führung (15.).