Für die Bulldogs geht es nur noch um eine Prämie

Im bedeutungslosen letzten Heimspiel im Grunddurchgang trifft Dornbirn auf Bratislava

Nachdem die Dornbirn Bulldogs bereits die maximale Anzahl an Bonuspunkten (8 Punkte) für die Qualification-Round gesichert haben, können die iClinic Bratislava Capitals am Sonntag den zweithöchsten QR-Bonus (6 Punkte) absichern.

Die iClinic Bratislava Capitals haben rechtzeitig vor der heißen Phase noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen. Der Liga-Newcomer aus der Slowakei verpflichtete den 35-jährigen, kanadischen Verteidiger Brett Carson, der in der Saison 2014/15 für die Vienna Capitals auflief.

Kurz vor dem Ende der ersten Phase des Grunddurchgangs haben die iClinic Bratislava Capitals in der Defensive noch einmal nachgerüstet. Der Liga-Newcomer verpflichtete Brett Carlson, der in der Vorsaison neun Spiele beim HC Slovan Bratislava absolvierte. Die vier Saisonen davor spielte der 35-jährige Kanadier in der finnischen Liiga bei Saimaan Pallo bzw. KooKoo. In der Saison 2014/15 verteidigte Carlson bei den spusu Vienna Capitals und sorgte für 24 Punkte in 54 Spielen.