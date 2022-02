Für die 2. Liga reicht es noch nicht

Eliteliga Tabellenführer VfB Hohenems verzichtet aufgrund schlechter Infrastruktur auf die Lizenzeinreichung.

In der Saison 2021/2022 wird es aus den drei Regionalligen in Österreich nur Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte und Regionallig Ost in die 2. Liga Österreich geben. Wiederum steigt aus den drei Landesverbänden Vorarlberg, Tirol und Salzburg in dieser Meisterschaft kein Verein in die zweithöchste Spielklasse auf nationaler Ebene auf. Die beiden Westliga-Teilnehmer aus Salzburg Austria Salzburg und TSV St. Johann im Pongau sowie auch die zwei Vertreter aus Tirol Schwaz, Kitzbühel oder eventuell auch Wörgl und Telfs verzichten im Falle eines Westmeistertitel auf den Aufstieg in die 2. Liga. Nun kommt auch aus Vorarlberg eine Absage: In den letzten drei Jahren war der VfB Hohenems zweimal die Nummer eins im Vorarlberger Amateurfußball und hat Ambitionen in den Profifußball in Erwägung gezogen. Sportlich top, aber Infrastrukturell ist das Herrenriedstadion nicht Zweitligatauglich. „Wir mussten auf die Lizenzeinreichung aufgrund dieser Problematik vom Stadion in diesem Jahr noch verzichten und hoffen dann nächste Saison auf die Umsetzung“, sagt VfB Hohenems Präsident Harald Achenrainer. In den letzten elf Jahren haben nur FC Dornbirn (2019), WSG Tirol (2016), Austria Salzburg (2015) und Liefering (2013) den Sprung von der Westliga in die 2. Liga gewagt. Demnach auch ein Aufatmen in Richtung FC Dornbirn: Den Rothosen dürfte ein drittletzter Tabellenplatz zum Klassenerhalt in der 2. Liga heuer genügen. Aus der Ostliga haben Vienna, Stripfing und Wiener Sportklub vor in die 2. Liga aufzusteigen. Aus der RLM Mitte dürfte wohl dann Sturm Graz Amateure ab Sommer in der Zweitklassigkeit spielen. In Hohenems sind es drei gravierende Gründe, dass man auf die Lizenzeinreichung verzichtet hat. Das Stadion Herrenried ist nach exakt 40 Jahren längst in die Jahre gekommen. Die österreichische Bundesliga hat bei ihrem Besuch vor Kurzem das Stadion Herrenried nicht als zweitligatauglich ausgesprochen. Die Flutlichtanlage entspricht bei weitem nicht mehr dem Anforderungsprofil für die 2. Liga. Das Hauptspielfeld im Herrenried ist seitens von der Bundesliga mangelhaft und in einem schlechten Zustand. Es fehlt die Bewässerung und die Drainage ist auf dem grünen Rasen komplett kaputt. Zudem muss im Eingangsbereich zum Stadion Herrenried Arbeit verrichtet werden um diverse Sicherheitsvorkehrungen umzusetzen. Für die 2. Liga ist ein Eingangsbereich und ein Ausgang vorgesehen. Im Herrenried ist das nur an einer einzigen Stelle der Fall und dort gehen die Besucher ein und aus. So wird der VfB Hohenems ab dem Sommer 2022 ein neuer Anlauf in Angriff nehmen um die gesteckten Ziele sportlich und infrastrukturell für die 2. Liga zu realisieren. Schließlicht feiern die Grafenstädter 2023 sein 100-Jahr-Jubiläum. Die Planungsphase für die Sanierung und Neubau im Herrenriedstadion zwischen dem Klub VfB Hohenems und der Stadt Hohenems läuft schon einige Monate auf Hochtouren. „Das Bekenntnis der Stadt Hohenems für die erforderlichen Maßnahmen im Stadion Herrenried ist ganz klar da. Die Notwendigkeit ist spürbar, das perfekte Rahmenbedingungen im Stadion bald geschaffen werden. Schritt für Schritt sollen schnellstmöglich diese Maßnahmen was auch nötig ist auch umgesetzt werden“, so Harald Achenrainer. So soll die neue Flutlichtanlage Anfang des kommenden Jahres Realität werden. Schon im nächsten Monat März 2022 wird im Stadion Herrenried eine neue Beschallung errichtet.