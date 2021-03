Für den finalen Start braucht es Auswärtssiege

Feldkirchs Handballdamen können mit Siegen in Eggenburg großen Schritt Richtung Final Four machen

Am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr steht für die Damen von HC Sparkasse BW Feldkirch in Eggenburg ein Doppelspielwochenende an. Vier entscheidende Punkte gilt es zu holen, um dem Ziel Final Four, ein Stück näher zu kommen.

Nachdem im November das Heimspiel der Montfortstädterinnen gegen Eggenburg wegen Corona verschoben werden musste, wird dies nun am Sonntag in Eggenburg nachgeholt. Die Montfortstädterinnen mussten ihr Heimspielrecht abgegeben. Einmal mehr Motivation am Wochenende die vier Punkte mit in Ländle zubringen. Das Team ist wieder komplett und hat sich zwei Wochen intensiv auf den Gegner vorbereitet. Insbesondere die schnelle zweite Welle des Gegners und die Würfe aus dem Rückraum gilt es zu unterbinden. Trainer Christoph Bobzin ist optimistisch: "Wir sind seit 2 Wochen intensiv in der Vorbereitung, alle Spieler sind an Board und hoch motiviert. Eggenburg ist ein starker Gegner der von ihrer Torhüterin lebt und durch schnelles Umschalten sehr gefährlich ist. Auch darf man ihren Kampfgeist nicht unterschätzen. Es werden zwei harte Spiele, die hoffentlich zu unseren Gunsten ausfallen werden."