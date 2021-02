Für Bregenz zählt ein Erfolg gegen Krems doppelt

Der Jubilar Bregenz Handball startet mit einem Geister-Heimspiel ins neue Jahr.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Bregenz Handball vs Krems

Zu Gast in der Handball Arena ist der UHK Krems, der bereits ein Spiel in diesem Jahr absolviert hat und dieses mit 28:20 gegen die Bärnbach/Köflach auch siegreich für sich entscheiden konnte. Umso wichtiger wäre ein voller Erfolg für die Bregenzer gegen die Niederösterreicher, die momentan den 5. Platz in der Tabelle einnehmen und vier Punkte mehr auf dem Konto haben als die Vorarlberger.

Nach der langen Weihnachts- und WM-Pause geht es jetzt endlich wieder mit Handballsport in Bregenz los. Die Fans können immer noch nicht live in der Halle dabei sein

Bregenz Handball Trainer Markus Burger: „ Krems hat mit Jakob Jochman und Fabian Posch eine sehr starke Achse! Sie haben mit Feichtinger einen alten Bekannten zurückgeholt, der sicher noch mehr Stabilität ins Spiel der Kremser bringt. Wir wissen nach so einer langen Pause noch nicht genau wo wir stehen - leider konnten wir kaum Vorbereitungsspiele absolvieren. Ich erwarte mir eine hart umkämpfte Partie, bei der es um sehr viel für beide Mannschaften geht. Natürlich wäre es ein wichtiges Zeichen, mit einem Sieg in das neue Jahr zu starten.“

Im Jahr 2021 feiert Bregenz Handball sein 75jähriges Bestehen. Um an das Jubiläumsjahr zu erinnern, spielt die 1. Mannschaft in diesem Jahr bei jedem Heimspiel in Schwarz/Weiß. In Schwarz/ Weiß nicht nur deshalb, weil dies die Farben des Wappens der Landeshauptstadt Bregenz sind. 1946 erlaubte der Vereinsausschuss von Schwarz-Weiß Bregenz, damals wie heute ein Fußballverein, eine Sektion Handball zu gründen. Nachdem die Sektion Handball bei SC Schwarz-Weiß Bregenz lange Jahre wie ein eigenständiger Verein geführt wurde, kam es im Jahr 1996 zur tatsächlichen Loslösung des Stammvereins.