Für Bregenz Handball geht es um sehr viel

Bregenz Handball braucht im Showdown gegen Graz ein Heimsieg und ist auf Schützenhilfe angewiesen.

Am Freitag, den 21. Dezember kommt es um 19:00 Uhr in der Handball Arena für Bregenz zum Showdown gegen die HSG Graz. Auf Grund der Tabellenkonstellation gibt es zwar sogar eine Variante, in der ein Unentschieden für die Bonusrunde reichen würde, darauf will sich beim Rekordmeister aber keiner verlassen.