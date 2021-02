Für Bregenz Handball geht es nur um wichtige Punkte

Zum Abschluss des Grunddurchgang hoffen die Mannen von Trainer Markus Burger in Ferlach auf einen Auswärtssieg

Exakt zehn Spiele sind in der Handball-Liga Hauptrunde noch ausständig. Schwaz Handball Tirol, der HC Margareten, HC Hard und Krems stehen bereits fix in der Bonusrunde,

Der SC Ferlach, Westwien und die HSG Bärnbach/Köflach haben noch die Chance auf die TOP 6, während Bregenz Handball, der HC Linz und die HSG Graz um wichtige Punkte für die Qualirunde spielen. Ferlach und Bregenz stehen sich am Freitag gegenüber,

Obwohl es beim Hinspiel bereits nach wenigen Minuten 3:0 für den SC kelag Ferlach stand, freute sich Bregenz Handball am 17. Oktober 2020 am Ende über einen deutlichen 32:19 Sieg. Am kommenden Freitag möchten die Bregenzer ebenfalls beide Punkte einfahren und damit den Grunddurchgang mit einem Sieg abschließen.