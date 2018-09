Für Birkhuhn-Zuhause gesammelt

Seit den schweren Föhnstürmen im Winter sucht das Birkhuhn im Wildpark ein neues Zuhause. Damit die neue Birkhühner-Voliere möglichst rasch entsteht, haben sowohl drei junge Feldkircher Mädchen als auch die Jungjäger fleißig Spenden gesammelt.

FELDKIRCH Das Birkhuhn im Wildpark, dessen Zuhause im Winter zerstört wurde, freut sich über eine ganze Reihe junger Spender. Drei Feldkircher Mädchen haben zahlreiche Stunden in den Ferien für eine Spendenaktion zugunsten des Wildparks geopfert: Ramona, Emma und Sina, zwischen zehn und zwölf Jahre alt, Schülerinnen am Gymnasium Schillerstrasse und an der Musik-Mittelschule, haben aus Kartons einen Spendenstand gebastelt. Sie verkauften einen Tag lang am Antoniushaus selbstgemachte Muffins und Säfte an Passanten und sammelten eifrig Spenden.