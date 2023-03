„Für a sub’rs Gisiga“

Flurreinigung erneut wichtige Aktion in ganz Vorarlberg.

GISINGEN „Saubere Umwelt braucht dich!“ In Vorarlberg finden sich wieder tausende Freiwillige zusammen, um ihren Beitrag zur Müllbeseitigung zu leisten. Die Aktion „Flurreinigung“ findet jedes Jahr im Frühling statt und hat mittlerweile Tradition. Die Helfer in Gisingen sammeln den Abfall, der über den Winter in der Natur, am Straßenrand oder anderen Stellen liegen geblieben ist. Die nächste Flurreinigung ist am Samstag, 25. März geplant, und in Gisingen werden dort die klassischen Hotspots wie etwa der Skateplatz, Waldstadion und das Paspels-Gebiet in den Fokus genommen.