Füorbatschumfl macht Lust auf nächsten Schluck

Der Hobbybierbrauer Florian Kremmel hat bei der diesjährigen Austrian Beer Challenge drei Staatsmeistertitel nach Lustenau geholt.

Florian Kremmel hat die Jury zudem mit seinem Bier „Rheinquell“ in der Kategorie Münchner Hell überzeugt sowie beim Münchner Dunkel mit dem „Donkilimunsar“, was so viel wie sich im Dunkeln zu suchen und erkennen, bedeutet. Von zehn eingereichten Bieren landeten fünf auf dem Podest. Florian Kremmel nimmt seit 2017 an der Austrian Beer Challenge in Wien teil und hat mittlerweile elf Staatsmeistertitel für seine Biersorten mit nach Hause gebracht. „Das Feedback der Fachjury zu den Biersorten ist für mich sehr interessant“, so Kremmel.

Vor zehn Jahren hat er einen Braukurs beim Obst- und Gartenbauverein in Lustenau besucht. „Seit diesem Zeitpunkt braue ich in meiner Garage Bier und kreiere immer wieder neue Sorten“, sagt der frischgebackene Preisträger. Mit der Zeit hat er ein regelrechtes Gespür für die Zusammensetzung der Bierzutaten erhalten und weiß genau, welche Hebel er in Bewegung setzen muss, damit sein Bier am Ende so schmeckt, wie er sich das vorstellt. Das Bierbrauen ist zeitintensiv. Gut zehn Stunden benötigt er vom Brauen übers Hopfenkochen bis zum Abfüllen des fertigen Biers in die Flaschen. Zwischen 30 und 40 Liter stellt er pro Braugang her. Das selbstgebraute Bier lagert er dann in Kühlschränken, die im ganzen Haus verteilt sind. „Ich verkaufe mein Bier nicht. Das ist meine Philosophie. Und der bleib ich treu“, erzählt er. Denn bei seinem Hobby will er sich voll und ganz kreativ austoben und nicht darauf achten müssen, ob er wirtschaftlich arbeitet. „Es ist ein Hobby für mich, das mir sehr viel Spaß macht.“ Er lädt gerne Leute zu sich nach Hause ein und kredenzt ihnen dann sein selbstgebrautes Bier. Bvs