Fünftes Kind mit 21 Jahren: Schnipp, schnapp bei Marcell?

Scheinbar soll nach dem 5. Kind Schluss sein. Vanessa, aktuelle Ehefrau vom fünffachen Vater Marcell und selbst bald vierfache Mutter, kündigt Dr. Armin Breinl im Kreißsaal an, dass bei Marcell bald Schluss ist mit Kinderkriegen.

Nervosität herrscht im Grazer Sanatorium St. Leonhard. Marcell (21) soll sein fünftes, Vanessa (21) ihr viertes Kind bekommen. Doch das CTG zeigt Auffälligkeiten. Hebamme Eva Derler beruhigt aber: "Vanessa hat schon drei Kinder ausgetragen. Die Gebärmutter ist ein Muskel und der ist einfach ausgedehnt." Das Kind hat dadurch vor der Geburt noch viel Platz. Wieder mit am Board: "Teenager werden Mütter"-Doc Dr. Armin Breinl.

Der Muttermund ist schon gute zwei Zentimeter geöffnet und einer natürlichen Geburt steht nichts im Wege. Doch Vanessa deutet an, dass es nun das letzte Kind von Marcell sein soll. "Bald wird schnipp, schnapp gemacht." Was das wohl zu bedeuten hat? Möchte sie, dass er sich einer Vasektomie unterzieht? Wie Marcell darauf reagiert, sieht man in der neuen Folge von "Teenager werden Mütter".