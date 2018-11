Fünftes „e“ in Reichweite

Nenzing auf dem Weg in eine unabhängige Energie-Zukunft

Seit 1998 – also nunmehr seit 20 Jahren – gibt es das e5-Landesprogramm in Vorarlberg. Das gemeinsame Ziel aller 46 teilnehmenden Gemeinden: Energieeffizienz, Klimaschutz und als langfristiges Ziel die Energieautonomie in Vorarlberg. Die Wege dorthin sind vielfältig und reichen von Energiemeisterschaften, öffentlichen Photovoltaik-Anlagen, Solaranlagen-Checks oder Aktionen im Rahmen der Mobilwoche. Die Marktgemeinde Nenzing ist eine e5-Gemeinde der ersten Stunde – momentan mit vier von fünf möglichen „e“´s. „Um diese Bemühungen weiterhin auf dem höchsten Niveau zu halten, wurde die Idee eines Energie-Leitbilds geboren, das die strategischen Rahmenbedingungen für die Energiepolitik einer Gemeinde vorgibt“, erläutert Edwin Gaßner vom e5-Team.