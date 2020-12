Fünftes „e“ in Greifweite

Marktgemeinde Nenzing erreichte beim e5-Edit über 70 Prozent

„Wir haben die letzten vier Jahre sicherlich Vollgas gegeben“, freut sich der Nenzinger Vizebürgermeister Herbert Greussing, dass die Bemühungen des e5-Teams beim Audit honoriert wurden. 70,1 Prozent wurden insgesamt erreicht. Seit über 20 Jahren setzen sich die Vorarlberger Gemeinden durch das e5-Programm für den Klimaschutz ein. Insgesamt beteiligen sich 48 Gemeinden daran, insgesamt leben 85 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung in e5-Gemeinden. Alle vier Jahre müssen sie sich einem Audit stellen. Heuer musste die Auszeichnung in feierlicher Form in einem öffentlichen Rahmen Corona-bedingt ausfallen, die Gemeinden erhielten ihre Zertifikate bei persönlichen Besuchen von ihren Betreuern vom Energieinstitut überreicht.

Ein Blick auf Nenzing

Die Marktgemeinde hat in ihrem Energieleitbild für 2030 die Vision klar festgehalten: „Wir sind Vorreiter als umweltbewusste, energieeffiziente und visionäre Gemeinde. Wir schulden unseren Nachkommen einen sorgsamen Umgang mit Nenzing, dem Walgau, Vorarlberg, Europa und der Welt.“ Jede Entscheidung, die die Gemeindevertretung fällt, soll unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. Wichtige entsprechende Aktivitäten in den vergangenen Jahren waren diesbezüglich die Gemeinwohlzertifizierung, die Anschaffung von E-Fahrzeugen, die Inbetriebnahme des Nahwärme-Biomasseheizwerks Beschling und vor allem das Projekt „Sunnastrom“: Insgesamt wurden beim Sozialzentrum sowie den Dächern des Clubheims des FC Nenzing sowie dem Bauhof Photovoltaik-Anlagen errichtet und diese mittels Bürgerbeteiligung finanziert. Die Zertifizierung brachte auch klare Ergebnisse mit sich: Während beispielsweise der Bereich „interne Organisation“ sensationelle 82 Prozent erreichte, sieht die Jury im Bereich „Mobilität“ noch Potential. „Hier werden in den kommenden Jahren einige Verbesserungen umgesetzt – etwa der Umbau des Bahnhofs Schlins-Beschling mit einem Bike-Ride-System oder der barrierefreie Umbau des Bahnhofs Nenzing. auch hier entstehen zusätzliche Fahrrad-Abstellplätze“, so Thomas Groß vom örtlichen Bauamt.