Fünfjähriges Firmenjubiläum

Glaskünstlerin Anna Bertle gab tolle Gartenparty mit „Unikate aus Glas“

Obwohl sich der Vormittag etwas regnerisch präsentierte, ließen sich zahlreiche Besucher jedoch nicht abhalten der Glaskünstlerin Anna Bertle zu ihrem fünfjährigen Bestehen der Firma bei ihrer Gartenparty zu gratulieren. Doch die kreative junge Frau hatte für dien Fall vorgesorgt und mit riesigen Planen den kleinen Garten überdacht, sodass eine heimelige Atmosphäre in dem kleinen Schmuckstück in Schruns entstand.

Dabei wechselten zahlreiche ihrer aus Glas gefertigten Unikate bereits am Vormittag ihre Besitzer. Doch Anna hatte nicht extra zu einer Verkaufsparty geladen, sondern hatte auch zahlreiche Wegbegleiter wie etwa eine Künstlerkollegin, die alte Klöppelspitzen fertigt oder eine Kollegin, die Karten mit einer speziellen Tuschtechnik gestaltet dazu eingeladen. Und am Nachmittag hatte der Wettergott ein einsahen und ließ doch noch die Sonne scheinen, sodass Anna Bertles kleine Glaskunstwerke in allen Farben glitzerten und leuchteten.