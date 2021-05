Warner sprang Weltrekord und steht vor dem 6. Streich

Nach dem ersten Tag der 46. Auflage vom Götzner Leichtathletik-Meeting führt Favorit Damian Warner im Zehnkampf und Annie Kunz im Siebenkampf.

Das Starterfeld für die 46. Auflage des Hypomeetings im Götzner Möslestadion ist mit 27 Damen und 28 Herren gefüllt, die Meldeliste geschlossen. Die Nummer eins im Götzner Zehnkampf gehört bei der Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele in Tokio wiederum Damian Warner, der eine Bestleistung von 8795 Punkten stehen hat. „Weil er in der Weltrangliste führend ist und mit dem Bonus von fünf Siegen ins Mösle kommt“, erklärt Weber den Topstatus für den Kanadier. Niklas Kaul (8691) geht mit der Nummer zwei ins Rennen, der Weltmeister aus Deutschland wird auch im Ranking des Internationalen Leichtathletikverbandes als Nummer zwei geführt. Es folgen Maicel Uiba (Est/8604) und Piere Lepage (Kan/8453). Warner seit zwei Monaten Vater von Sohn Theo, fand in seiner Heimat aufgrund der Covid-19-Situation erschwerte Trainingsbedingungen vor. Kaul wiederum kann auf eine ungestörte Vorbereitung zurückblicken: „Der Ellbogen macht nach der Operation kein Probleme, die Testwettkämpfe verliefen nach Wunsch.“ Uibo plagte sich zu Jahresbeginn mit einem Oberschenkelproblem, bei den Testwettkämpfen in den USA meldet er sich aber fit. Spannung verspricht der Auftritt der deutschen Zehnkämpfer. Neben Kaul wollen sich mit Kai Kazmirek (8580), Mathias Brugger (8304) und Dennis Hutterer (8032) vier weitere DLV-Mehrkämpfer für ein Tokio Ticket empfehlen. Bei den amerikanischen Herren liegt der Fokus ganz auf den Trials, den amerikanischen Meisterschaften. Nur dort werden Tickets für die Sommerspiele vergeben und die Latte liegt sehr hoch.