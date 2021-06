Fünferpack von Kapitänin Caroline Fritsch

FC Dornbirn Frauen siegten auch im Relegation-Rückspiel in Innsbruck mit 8:0.

Fünferpack von FC Dornbirn Frauen Kapitänin Caroline Fritsch (18) im Relegation Rückspiel beim SV Innsbruck. Schon im Hinspiel im 7:0-Schützenfest steuerte die Mittelfeldspielerin zwei Treffer bei. Im Schongang kamen die Schützlinge von Trainer Günther Kerber in der Tiroler Landeshauptstadt zum 8:0-Kantersieg und werden neben RW Rankweil als zweite Vorarlberger Frauenmannschaft in der kommenden Saison die Ländle-Farben in der ÖFB Frauen 2. Liga vertreten. Ohne Probleme und einer Demonstration der eigenen Stärke überfuhr FC Dornbirn den Tiroler Liga Meister. Spielmacherin Carina Brunold und die beiden Spielerinnen aus den Niederlanden Anne Fleur Mabel Duppen und Mireille Susanne Eilander schossen die weiteren Treffer der Rothosen-Ladies. Zuvor wollen Caroline Fritsch und Co. aber noch den Vorarlberger Cupsieg noch erfolgreich verteidigen.