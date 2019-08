Fünf Tore waren für die Bulldogs Dornbirn zuwenig

5:7-Niederlage für den Eishockey Bundesligist Dornbirn in Kaufbeuren

Landsmann Jere Laaksonen schrieb kurz vor der ersten Pause für die Hausherren an und verkürzte abermals nachdem Tamminen zwischenzeitlich die doppelte Bulldogs-Führung wieder herstellte. Mit offenem Visier wurde munter weitergespielt und zweimal gelang den Jokern der Ausgleich im Mitteldrittel. Sehenswert war der vierte Treffer der Vorarlberger. Der in numerischer Unterzahl entwischte Emilio Romig wurde vor dem Tor behindert, verwandelte den zugesprochenen Penalty mit Glanz. Bei einem Score von 4:4 ging der Partie in den entscheidenden Schlussabschnitt, in dem Olle Liss die Führung zunächst wieder auf Seiten der Bulldogs riss. Im Finish entgleiste den Vorarlbergern jedoch die Partie und die Deutschen sicherten sich mit drei Treffern in Folge den 7:5-Erfolg.