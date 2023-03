Fünf Sterne für Turnerschaft Wolfurt

Der Traditionsverein wird auch 2023 mit dem Gütesiegel von Turnsport Austria belohnt.

Zum zweiten Mal in Folge erhält die Turnerschaft Wolfurt von Turnsport Austria, seines Zeichens offizielle Fachvertretung für Turnen, Gymnastik , Trampolinspringen , Akrobatik , Aerobic und Parkour in Österreich, die Auszeichnung in Form des Gütesiegels mit fünf Sternen. Somit zählt der über 700 aktive Mitglieder zählende Verein zu den Top-Sportvereinen in Österreich. Bewertet wird unter anderem das sportliche Angebot, die nationalen und internationalen Erfolge im Leistungs- und Hochleistungssport, die Kompetenz im Übungs- und Sportangebot mit geprüften Übungsleitern sowie die vorhandene Infrastruktur samt Ausstattung der Sportstätten. Um die begehrte Auszeichnung zu erhalten, sind 100 Punkte notwendig, die Turnerschaft Wolfurt wurde dieses Jahr mit 241,5 Punkten bewertet.

Und dass diese Auszeichnung absolut verdient ist, zeigten die Turnerinnen und Turner vergangenes Wochenende anlässlich des Hofsteigturnfestes in Egg auf. Mit 23 von 28 möglichen Podestplätzen räumten die Vereinsmitglieder im Bereich Kunstturnen auf Bezirksebene kräftig ab. Zwei Silbermedaillen sowie fünf dritte Plätze beim Breitensportprogramm Turn10 komplementierten die erfolgreiche Teilnahme. Die Fans der Turnerschaft Wolfurt dürfen sich somit schon auf die nächsten Bewerbe wie etwa den Zimmermann-Cup Kunstturnen männlich am 29. April in Hohenems oder die Mannschaftsmeisterschaften Kunstturnen weiblich am 30. April in Dornbirn freuen.