Fünf SSV-Spielerinnen bei Nationalteamlehrgängen

Dornbirn. Seit Sonntag sind gleich fünf Spielerinnen vom SSV Dornbirn Schoren bei den weiblichen Nachwuchsnationalteams im Einsatz.

Die WHA-Spielerinnen Denise Fuchs und Marie Huber wurden von Teamtrainerin Simona Spiridon zu einem Trainingslehrgang des weiblichen Nationalteams 2002 nach Steinbrunn (Burgenland) eingeladen. Ab Donnerstag geht es bis Sonntag zu Trainingsspielen ins polnische Breslau. Das 2002er Team bereitet sich für die schon zweimal wegen Covid-19 verschobene und nun im Dezember stattfindende U18-WM in Kroatien vor.

Ebenfalls in Steinbrunn bestreitet auch das Nationalteam 2004 einen Lehrgang. Teamtrainer Tibor Csoka hat dazu die Dornbirner U18-Spielerinnen Laura Götze, Viktoria Marksteiner und Nina Tilliacher einberufen. Sie werden ihre Trainingsspiele in Marki in der Nähe von Warschau bestreiten.