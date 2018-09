Fünf Lehrlinge starten bei Maischön …mir zuliebe!

Bregenz. Im September starteten bei maischön …mir zuliebe fünf Lehrlinge ihren Beginn ins Berufsleben als Friseure & Perückenmacherin (Stylistin). Ein Beruf mit Zukunft, wenn der Ausbildungsbetrieb und die Lehrlinge es ernst nehmen.

Das Wirtschaftsministerium hat den Beautybetrieb mit Standorten in Bregenz, Egg und Sulzberg mit dem Staatspreis „Bester Lehrbetrieb – Fit for Future 2017“ ausgezeichnet. Maischön ist der erste Friseurbetrieb in Österreich, der diese Auszeichnung erhalten hat.