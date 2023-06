Fünf Jahre Reparaturcafé Göfis

Kommenden Samstag, den 17. Juni haben wir den Workschopf ab 09:00 Uhr wieder für euch geöffnet - nicht nur für Reparaturen, sondern diesmal auch um mit euch anzustoßen.

Sondern auch, weil ihr dem Projekt einen Sinn gebt, indem ihr eure kaputten Sachen nicht einfach wegwerft und diese mit uns wieder in Gang bringt.

Kommt also auch diesen Samstag in den Workschopf, Büttels 6 und stoßt mit uns an.