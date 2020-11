Fünf Jahre danach: Bulldogs Dornbirn hofft auf Sieg in Linz

Drittes Auswärtsspiel in fünf Tagen für die Messestädter in Oberösterreich.

Der Liveticker vom Spiel Black Wings Linz vs Bulldogs Dornbirn

Die Dornbirn Bulldogs starten am Samstag in Linz ihren nächsten Roadtrip in der bet-at-home ICE Hockey League. Während die Vorarlberger seit der „Zwangspause“ bereits zwei Spiele bestritten haben, geben die Oberösterreicher – nach einer Pause von 21 Tagen – ihre ICE-Comeback. Drei der vier Partien über dem Arlberg hat Dornbirn zuletzt für sich entschieden und will im dritten Auswärtsspiel in Folge auch in der Hauptstadt von Oberösterreich Linz gewinnen. Neunter Linz gegen den Zehnten Dornbirn heißt es am Samstag 17.30 Uhr;



Bet-at-home ICE Hockey League:

Sa, 14.11.2020, 17.30 Uhr: Steinbach Black Wings 1992 – Dornbirn Bulldogs

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Hribar, Zgonc.