Fünf Heimsiege für das Bludenzer BMX-Sparkassenteam beim Weekend

Bludenz (dk). Über 200 BMX-Sportlerinnen aus 5 Nationen beteiligten sich bei besten Bahn- und Wetterverhältnissen am 6. Lauf zur Deutschschweizer Meisterschaft auf der äußerst selektiven BMX-Piste in Bludenz.

Mit fünf Siegen konnte die heimische Mannschaft den Erwartungen voll und ganz entsprechen. Jeremy Graller (Anfänger I), Leo Hugl (Cruiser -13), Andre Dutczak (Cruiser 14+), Laura Fercher (Boys 5/7) und Bjarne Schedler (Boys 14/15) sicherten sich in überzeugender Manier die Klassensiege. Ausgezeichnet in Szene setzten sich weiters Frederick Ender (2., Men 16+) und Andre Dutczak (3., Men 16+) sowie Fabio Engstler (3., Cruiser -13) und Alfred Hugl (3., Men 25+). Raphael Nachbaur (7., Boys 10/11), Adrian Dovjak (8., Boys 12/13) und Noah Muther (8., Men 16+) erreichten ebenfalls das A-Finale.

114 BMX-Athletinnen und Athleten standen beim traditionellen “Arlberg Quellfrisch Open”, das im Rahmen des BMX-Weekend durchgeführt wurde am Gate und kämpften in 5 Klassen um die Podestplätze. Liam Tomizioli(ITA), Max Kullman (SUI), Remo Hofer (SUI), Alina Beck (GER) und Yannick Bürkler (SUI) gewannen ihre Klassen eindrucksvoll. Aus heimischer Sicht setzten sich Hannah Muther (2.) und Frederick Ender (3.) am besten in Szene. Weitere Finalplätze schafften Jeremy Graller (4.), Mario Jantsch (7.), Raphael Nachbaur(5.), Valentin Muther (6.) und Annika Jäger (8.).