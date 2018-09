Fünf Gründe für den Höhenflug von FC Dornbirn

Gutes Omen für RLW-Tabellenführer FC Dornbirn wie vor 10 Jahren allein auf weiter Flur an der Spitze

Aus den ersten sieben Meisterschaftsspielen in der Regionalliga West 2018/2019 holt der noch ungeschlagene Spitzenreiter FC Dornbirn neunzehn Punkte und führt mit sechs Zählern Vorsprung die Tabelle unerwartet ganz klar an. Es könnte auch ein gutes Omen für die Messestädter sein: Vor einem Jahrzehnt im Meisterjahr in der höchsten Amateurklasse Österreichs haben die Messestädter genau gleichviel Punkte in den ersten sieben Spieltagen damals geholt und wurden dann auch neuer Champion und schafften den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse Österreichs. Spätestens nach dem 2:0-Pflichtsieg gegen Wals/Grünau untermauerten die Schützlinge von Trainer Markus Mader ihre Anwartschaft auf den Titelgewinn. Für Markus Mader ist der erste Tabellenplatz eigentlich unerklärlich, weil niemand FC Dornbirn auf der Rechnung hatte. „Die Tabellenführung ist schwer zum Erklären. Wir sind in den Lauf gekommen und sind auch in den ersten sieben Partien souverän aufgetreten. Ein erstes Resümee werden wir gezielt dann erst in der Winterpause machen. Dann muss auch der Klub sich entscheiden, falls wir noch an der Tabellenspitze liegen, ob man den Sprung zurück in den Profizirkus (eventuell Halbprofitum) wagen wird.“ Mit Slobodan Mihajlovic, den drei Brasilianern Idiano Lima Rosa dos Santos, Jeferson Barbosa da Cruz und Juninho hat Dornbirn den Kader eigentlich abgespeckt und hat kleinere Brötchen aus finanzieller Natur backen müssen. VOL.AT hat dennoch fünf Gründe gefunden, warum der FC Dornbirn derzeit die Regionalliga West beherrscht und allein auf weiter Flur an der Spitze liegt.