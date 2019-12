Die Bläser bescherten Begeisterung

Studierende diverser Bläserklassen bereiteten berauschendes Konzert im Montforthaus

FELDKIRCH Mit dem Quintett Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart (KV 452) läuteten Isabella Matt (Horn), Judith Wiedemann (Klavier), Anja Niederwolfsgruber (Fagott), Kenichi Kawabata (Klarinette) und Melissa Hartmann (Oboe) das Konzert am Mittag ein. Das 1784 geschriebene Kammermusikwerk war zu seiner Zeit geradezu revolutionär.

Die Zuhörer, die sich auf eine Reise der Kammermusik vom 18. Bis ins 20. Jahrhundert begaben, ließen sich von den erlesenen Gustostückerln aus der Kammermusik für Klavier und Holzbläser mitreißen, die von Studierenden der Klassen Adrian Buzac , Francesco Negrini , Michael Pescolderung , Allen Smith und Gerhard Vielhaber am Vorarlberger Landeskonservatorium auf meisterhafte Weise präsentiert wurden.

Dank der Zusammenarbeit von Montforthaus und Landeskonservatorium wird etwa einmal im Monat ein „Konzert am Mittag“ im Montforthaus aufgeführt. Das nächste Konzert findet am Dienstag, 21.01.20, 12:15 im Montforthaus statt. Der Eintritt ist frei. HE