Führungswechsel der Agrargemeinschaft Stallehr

STALLEHR Langjähriger Agrarobmann Christian Dünser übergab sein Amt an Achim Dünser.

Bei der vergangenen Jahreshauptversammlung der Agrargemeinschaft Stallehr, fand am 29. März 2023, im Zuge der Neuwahlen die Übergabe der Obmannschaft von Christian Dünser an den neugewählten Obmann Achim Dünser statt. Christian Dünser leitete über 35 Jahre die Geschicke der Agrargemeinschaft Stallehr und konnte in seiner Amtszeit einige richtungsweisende Projekte umsetzen und begleiten. Als besondere Meilensteine können die gewissenhafte Waldbewirtschaftung, die Weiterentwicklung des Forststraßennetzes sowie die Verhandlungen mit und um den Steinbruch genannt werden. Weiters unterstützte die Agrargemeinschaft in seinen Funktionsperioden immer die Ortsvereine tatkräftig und beteiligte sich an Projekten der Gemeinde Stallehr und der Kirche.