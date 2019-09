FÃ¼hrungswechsel beim Roten Kreuz

Bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung wurde der neue Kommandant der Lustenauer Rettungsabteilung gewählt.

Nach dem Rückzug des bisherigen Kommandant musste die außerordentliche Jahreshauptversammlung am vergangenen Donnerstag den neuen Vorstand der Rotkreuz-Abteilung Lustenau wählen. Im Schützengarten wurde dabei mit hoher Zustimmung der Mitglieder Ronald Faulhaber zum neuen Kommandant gewählt. Sein Stellvertreter ist Dietmar Fitz und zum Kassier wurde Jochen Egger bestellt. Alle drei sind schon seit vielen Jahren beim Roten Kreuz in Lustenau in Führungspositionen tätig und blicken positiv nach vorne: „Ich freue mich, auf ein so starkes und motiviertes Team zählen zu können. Wir dürfen uns auf bisher Erreichtem aber nicht ausruhen, es erwarten uns noch einige Herausforderungen im Rettungsdienst und im personellen Bereich“, so der neue Kommandant Ronald Faulhaber in einer ersten Stellungsnahme. MIMA