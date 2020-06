FSME-Impfung wirkt zu fast 100 Prozent

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) als "Zeckenkrankheit" kann zu fast 100 Prozent durch die Immunisierung verhindert werden. Nur 64 Prozent der Vorarlberger sind geimpft.

79 Prozent der Österreicher haben jemals zumindest eine FSME-Impfung bekommen. In Vorarlberg liegt diese Rate laut einer Umfrage jedoch nur bei 64 Prozent, in Kärnten beispielsweise sogar bei 90 Prozent.

Impfung für alle empfohlen

Hier die wichtigsten Informationen laut Österreichischem Impfplan: "In Österreich ist kein Bundesland FSME-frei, daher ist die Impfung für alle in Österreich lebenden Personen empfohlen. Dies gilt auch für Reisende in österreichische Endemiegebiete oder in Endemiegebiete im Ausland. Im Bedarfsfall kann ein Schnellimmunisierungsschema angewandt werden", betonen die Experten.