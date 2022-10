Frustrierte Jungärzte und Feldkirchs Verkehrsstadtrat

Die beiden Turnusärzte Julia Hörmann und Luca Gallastroni sind zu Wochenbeginn, genauso wie der Feldkircher Stadtrat Thomas Spalt, im Studio von "Vorarlberg LIVE".

Die Personalknappheit in den Vorarlberger Krankenhäusern zeige massive Auswirkungen auf die Ausbildung der Turnusärzte, vermeldet die Vorarlberger Ärztekammer: Künftige Allgemeinmediziner müssten immer mehr Tätigkeiten zur Systemerhaltung übernehmen, anstatt die notwendigen Erfahrungen beim Patienten machen zu dürfen. Das führe zu frustrierten Jungärzten, die ihre Ausbildung in Vorarlberg wieder abbrechen, aber auch zu überlasteten Stationen, weil Turnusärzte fehlen. Zwei Vertreter der Vorarlberger Turnusärzte sind am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und berichten darüber aus erster Hand.