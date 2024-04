Frühlingsgefühle – Liederabend

Am Sonntag, den 21. April 2024 findet um 17.00 Uhr in der Villa Falkenhorst, Thüringen ein besonderer Liederabend statt.

Martina Gmeinder studierte in Innsbruck und Wien und ist seit einigen Jahren als freischaffende Sängerin im In- und Ausland tätig. Das Kunstlied liegt ihr in ihrem Schaffen besonders am Herzen, da es viel Gestaltungsfreiraum und die Möglichkeit bietet, Emotionen direkt in die Herzen der Zuhörer zu transportieren.