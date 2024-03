Frühjahrsputz ohne Verletzungen

Über 300.000 Österreicher:innen müssen laut KFV pro Jahr nach Haushaltsunfällen im Krankenhaus behandelt werden.

Doch das muss nicht sein, wenn man gut organisiert in den Putzmarathon startet. „Deshalb sollte vor dem Großreinemachen das Aufräumen und Ausmisten auf dem Programm stehen - also weg mit allem, was nicht mehr gebraucht wird. Das macht auch das Abstauben einfacher“, so Mario Amann, Geschäftsführer von Sicheres Vorarlberg.