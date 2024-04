Frühester Hitzetag Österreichs in Bruck an der Mur gemessen

Am heutigen Sonntag (7. April 2024) ist an der Wetterstation Bruck an der Mur in der Steiermark der erste Hitzetag - mindestens 30 Grad - des Jahres gemessen worden.

Das teilte Geosphere Austria der APA mit. Es ist der früheste Hitzetag in Österreichs Messgeschichte und zehn Tage früher als beim bisherigen Rekord. Den bisher frühesten 30er gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg.

In einem durchschnittlichen Jahr der letzten Jahrzehnte wurde der erste 30er im Durchschnitt am 19. Mai erreicht, wobei die typische Schwankungsbreite von Anfang Mai bis Anfang Juni lag, hieß es von Geosphere.

Das Wochenende brachte insgesamt außergewöhnlich hohe Temperaturen, analysierten die Fachleute: Es war um etwa zehn bis 15 Grad wärmer als an durchschnittlichen ersten Apriltagen.

Mindestens 25 Grad an 200 Messstellen

Außerdem verzeichneten am Sonntag mit Stand 16.00 Uhr bereits rund 200 der knapp 280 Wetterstationen von Geosphere Austria einen Sommertag, das bedeutet mindestens 25 Grad. In einem durchschnittlichen Jahr sei der erste Tag mit mindestens 25 Grad erst in der zweiten Aprilhälfte zu erwarten, im statistischen Mittel am 18. April.

Schon nahe dran an der 30-Grad-Marke war Reichenau an der Rax mit 29,8 Grad. Dahinter folgten Leoben (29,3) und Bischofshofen (29,2).

Nicht ganz so heiß in Vorarlberg

In Vorarlberg erreichten die Temperaturen am Sonntag die 30-Grad-Marke nicht. Nicht zuletzt durch den Sahara-Staub, der die Luft etwas trübte und die Sonneneinstrahlung dementsprechend etwas schwächte, gab es im Ländle einen frühsommerlichen, aber keinen Hitzetag. Das herrliche Wetter nutzten tausende Menschen aus der ganzen Bodensee-Region für einen Ausflug ans Bregenzer Seeufer.

Blick durch die Bodensee-Livecam

Wärmster Ort in Vorarlberg war am Sonntagnachmittag (Messwerte von 16 Uhr) Bludenz mit angenehmen, wenn auch für Anfang April zu hohen, 24,9 Grad. Knapp dahinter folgten Feldkirch mit 23,9 Grad und Schoppernau, das 23,7 Grad aufwies. In Lech auf 1.442 Metern Seehöhe reichte es noch immer für 14,9 Grad.

Vorarlberg-Messwerte von 16 Uhr

