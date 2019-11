Frühstück als Klubobmann der Ländle-ÖVP bestätigt

Der Vorarlberger ÖVP-Landtagsklub hat kurz vor Beginn der konstituierenden Landtagssitzung am Mittwoch Roland Frühstück als Klubobmann einstimmig bestätigt. Der 61-Jährige bekleidet diese Funktion seit 2011.

Gemeinsam werde man versuchen, Vorarlberg in den kommenden fünf Jahren "in allen wesentlichen Lebensbereichen noch attraktiver zu gestalten", kündigte Frühstück an.