Frühschoppen der „Concordia-Familie“

Die Jugendmusikkapelle und die kleinsten Musikantinnen und Musikanten des MV Concordia, die „Schlümpfe“, spielten im Theresienheim zum Frühschoppen auf.

Die Jugendmusikkapelle unter der Leitung von Joachim Flatz begeisterte mit engagiertem Spiel und erfreute mit Stücken wie „Best of Queen“, „Best of Beatles“, „Cabaret“, „Proud Mary“, dem „Monterry Marsch“ u. v. m. Und die kleinen Schlümpfe, einfühlsam dirigiert von Gábor Szekeres, bekamen viel Applaus für „Skip to my lou“, „Camptown Races“ oder „Lets play“ und weitere Stücke. Spielfreude und Können zeichnet alle diese jungen Musikantinnen und Musikanten aus.