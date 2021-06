Frühschoppen der anderen Art mit der Sibner Partie

Bludenz. Am 13. Juni ist Vatertag. Die neun Musiker der Sibner Partie laden deshalb zum gemütlichen Frühschoppen mit Brassmusik in die Remise Bludenz.

Unterstützt durch den Hauptsponsor von Bludenz Kultur, der Sparkasse Bludenz, spielt die Sibner Partie beim Vatertagsfrühschoppen am 13. Juni, ab 11 Uhr, in der Remise Bludenz auf. Der gesamte Einlass geht an den Verein locart, der es sich zum Ziel gesetzt hat, in lokale Kunst- und Kulturschaffende zu investieren. „Dass die neun Künstler auf ihre Gage verzichten, um den Verein zu unterstützen, zeigt sehr deutlich, wie groß der Zusammenhalt in der regionalen Kulturszene ist“, betont Kulturstadtrat Cenk Dogan.