„Frühlingssehnsucht“ im Rittersaal des Palastes

Hohenems. Das Kammerorchester Arpeggione startet unter dem Motto „Frühlingssehnsucht“ am kommenden Samstag, dem 16. März, um 20 Uhr im Rittersaal des Hohenemser Palastes in die neue Konzertsaison.

Als Solisten treten Alexander Dimcevsky, Endre Balog (Cello)und Ivo Varbanov (Klavier) auf. Ersterer erhielt für deine außergewöhnlichen Leistungen an der Violine 2007 ein AIDA-Stipendium, nahm an vielen internationalen Meisterkursen teil und gewann mit seinem Quartett 2013 den ersten Preis beim Kammermusikwettbewerb in Köln.