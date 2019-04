FrühlingsMarkt in Lauterach

Morgen, Donnerstag, 11. April 2019 ist es endlich wieder soweit. Die Marktsaison 2019 starten vor der Alten Säge.

Uf’s Märktle will i’ woalle goh….

Ab 15.00 Uhr bieten verschiedene Ständler regionale und saisonale Produkte an. Dabei sind lang bekannte Gesichter wie Peter Dietrich mit dem Schnäpsle, Evi Witzemann , Richard Dietrich mit seinen Lauteracher Kostbarkeiten, die Ölmühle Bregenz , Simone Bargehr mit dem Honig oder Leo Simma.

Unter anderem neu im Team der Lauteracher Ständler ist Josef Stadler vom Stadlerhof in Mäder und erstmals dabei ist Andrea Nußbaumer aus der Pariserstraße die Ihre wunderbaren Naturhandwerke präsentiert.

Und wie jedes Jahr im April spielen die Bauernfänger zur Eröffnung der Marktsaison in Lauterach ab 16.00 Uhr .

Uf’s Märktle will i’ woalle goh….und Fröüd an guoto Sacha ho…Do trioft ma se, do heat ma’s frei-i….und ist mit Lieb und Seel dobe-i.