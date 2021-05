Frühlingskonzert abgesagt

Für das Frühjahrskonzert von Günther Lutz gibt es aber bereits einen neuen Termin.

Dornbirn. „Es soll einfach nicht sein, doch ich lasse mich nicht unterkriegen“, betont Benefizkonzertorganisator Günther Lutz in diesen Tagen. Am 6. Juni 2021 hätte er ein weiteres Frühlingskonzert im Dornbirner Kulturhaus geplant. Aufgrund der Corona-Bestimmungen hat er dieses aber bereits frühzeitig abgesagt und auf einen neuen Termin verlegt. „Wir möchten das Konzert am 12. Juni 2022 nachholen, damit so viele Besucher wie möglich ins Kulturhaus kommen können, um Musik und schöne Klänge auch unbeschwert zu genießen“, betont der engagierte Pensionist.