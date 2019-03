Frühlingshafte Trendsetter

Rankler Schultaschen – und Fahrradmesse

Die neuesten Trends auf dem Schultaschensektor sind laut Skribo-Chef Nick vor allem Lichteffekte bei Berührung, die aktuellen Modelle lassen sich auch perfekt an verschiedenen Körpergrößen anpassen und sind zudem sehr aufwändig gestaltet. Als Motive besonders beliebt bei Mädchen sind Einhörner, bei Buben Autos oder Dinosaurier. Die Mittelschüler setzen dann mehr auf bunte, individuelle und hochwertige Rucksäcke, die ergonomisch perfekt eingestellt werden können. Ebenfalls ein Revival erlebt die Schultüte am ersten Schultag.

Auf dem Fahrradsektor hat sich laut Firmeninhaber Rohrer auch vieles getan in den letzten Jahren. Die Sicherheitsstandards der Räder für Kinder und Jugendliche sind hoch, kaufte man früher meist zu große Drahtesel, können die modernen Varianten verstellt werden und wachsen so mit den Kindern mit. Gesucht wird demnach eine Mischung aus Sportlichkeit und Sicherheit, wodurch die Räder durchaus nicht in die Kategorie billig einzustufen sind, aber so Rohrer, bei guter Pflege lassen sich Fahrräder auch gebraucht gut weiterverkaufen.