Frühlingsgefühle am Garnmarkt

Am vergangenen Freitag, 5. April fand am Garnmarkt in der Flaniermeile wieder das beliebte Ostermärktle statt.

Götzis Rund 30 Aussteller mit besonderem Kunsthandwerk, Osterspezialitäten, bunten, selbstgemachten Osterdekorationen und schöner Floristik verzauberten die Fußgängerzone in einen frühlingshaften Treffpunkt. Nach anfangs winterlichen Temperaturen stellte sich im Laufe des Vormittages die Sonne ein und sorgte für die richtige Stimmung unter den Marktbesuchern. Für die Kinder stand die Hüpfburg im Mittelpunkt des Interesses. Die kleinen Besucher des Ostermärktles wurden mit einem gratis Osterhäschen überrascht. Natürlich gab es auch kulinarische Köstlichkeiten von der Bäckerei, frisches Gemüse, schmackhafte Salami und Pilze verschiedenster Art zu erwerben. Aber auch Türkränze, selbstgemachte Seifen, Duftkerzen, Liköre und schöne Kuscheltiere oder Second Hand Artikel aus Hohenems ließen die Herzen der Marktbesucher höher schlagen.