Frühlingsfreude in Wort und Klang

Wort & Klang Matinée mit Renate Bauer und Blockflötenensemble “La Rocaille” begeisterte in der Pfarrkirche

Jene wunderbare Heiterkeit, die Johann Wolfgang von Goethe beschreibt, und auch die innige Zweisamkeit, die Rainer Maria Rilke in „Festlich wie Flammen“ darstellt, ebenso die unbändigen Frühlingsgefühle, wenn die Sonne ins Herz hineinlacht, wurden lebhaft ausgedrückt und vom Blockflötenensemble „La Rocaille“ musikalisch in Szene gesetzt. In sämtlichen Klangfarben und Schattierungen, rasanten Melodiebögen und Rhythmen ließen Sabine Gstach, Maren Burger-Kloser, Veronika Ortner-Dehmke und Dorit Wocher den Frühling erwachen und die Sonne lachen. Als besonderer Überraschungsgast reihte sich zuletzt noch der niederländische Blockflötist Daniel Brüggen in das Quartett ein, der an der Royal Academy of Music lehrt. So entstand ein furioses Feuerwerk der Frühlingsfreude, dass den musikalischen Bogen von der Renaissance bis in die Neuzeit spannte.