Frühlingsfreude & Brunnenbau-Info

Weltladen Frastanz: Präsentation der Frühjahrskollektion und Tag des Wassers

FRASTANZ Zu einem Zweitagesprogramm der besonderen Art lädt der Weltladen Frastanz am 21. und 22. März in sein Geschäft in den Saminapark ein.

Faire Mode

Am Montag, dem 21.03. von 14 bis 18 Uhr findet unter dem Motto „Lass die Sonne in dein Herz“ eine Vorführung der neuen Frühlingskollektion von „Fairytale“ statt. Waltraud Hauser und Marilyn Oswald freuen sich darauf, bei einem Gläschen Sekt viele Gäste willkommen zu heißen. Präsentiert werden die neuesten Modelle von „Fairytale“, darunter Tücher, Taschen und weitere Accessoires. Alles, was Frauen „fairschönert“ sowie praktische Produkte für Haus und Garten und vieles mehr ist rechtzeitig zum Frühlingsbeginn erhältlich. Neu im Sortiment ist Kinderbekleidung. Witzige Zaunwächter und Dekofiguren aus Papier und Speckstein und vieles mehr erwartet Besucher des Weltladens in der Frühlingsausstellung. Auch als Geschenk für Ostern sollen diese Figuren perfekt geeignet sein.

Weltwassertag