Frühlingserwachen

Das Konzert mit Katharina Mätzler (Fagott) und Emil Laternser (Klavier) findet am 30. April um 17.00 Uhr in der Villa Falkenhorst statt.

Die Studierenden der Stella Vorarlberg, Privathochschule für Musik, präsentieren ein Programm mit Werken von Carl Maria von Weber, Johann Sebastian Bach und Marcel Bitsch.

Emil Laternser wurde im Oktober 2004 in Vaduz geboren. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er mit sieben Jahren an der Liechtensteinischen Musikschule bei Alesh Puhar. Seit September 2019 studiert er an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik, erst bei Benjamin Engeli, aktuell bei Gerhard Vielhaber und besucht das Musikgymnasium Feldkirch. Er nimmt Kompositionsunterricht bei Vivian Domenjoz. Meisterkurse u. a. bei Milana Chernyavska, Ruben Dalibaltayan und Adrian Oetiker gaben ihm weitere wichtige Impulse. Der Stipendiat der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein ist Preisträger verschiedener nationaler und internationaler Wettbewerbe. Als Solist konzertierte er jüngst mit dem Sinfonieorchester Liechtenstein, dem Montfort Kammerorchester sowie dem Kammerorchester Arpeggione.

Katharina Mätzler, 2005 in Dornbirn geboren, studiert im Künstlerischen Basisstudium Fagott in der Klasse von Heidrun Wirth-Metzler an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik und absolviert ein Jungstudium an der Hochschule für Musik und Theater München bei Dag Jensen. Zuvor lernte sie bei Gilbert Hirtz und Allen Smith. Sie besucht das Musikgymnasium Feldkirch. Sie nahm an Meisterkursen bei Dag Jensen, Richard Galler, Stefano Canuti und Carlo Colombo teil. Sie ist mehrfache 1. Preisträgerin beim Bundes- und Landeswettbewerb prima la musica, gewann die isaChallenge 2022 und den Stella Musikpreises 2022 Sie ist Preisträgerin von musica juventutis. Orchestererfahrung sammelte Katharina Mätzler unter anderem beim Symphonieorchester Vorarlberg, bei der Stella Sinfonietta, beim Bayrischen Landesjungendorchester und dem Kammerorchester Arpeggione.

Junge Künstler stellen sich vor

Die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler lag und liegt dem Verein Villa Falkenhorst besonders am Herzen: über das Format „Junge Künstler stellen sich vor“, das ausgewählten Studierenden eine erste große Bühne bietet, als Austragungsort des Abschlusskonzertes „Side by Side“ der Feldkircher Streichertage oder durch die Einladung von aufstrebenden Ensembles. Jungen Ideen und Persönlichkeiten eine Bühne zu geben ist eine lohnenswerte Investition in die Zukunft von Falkenhorst.

Die Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik ist die führende Bildungseinrichtung für Musikberufe in der Bodenseeregion. In einer professionellen, aber dennoch persönlichen Atmosphäre können die Studierenden ihren eigenen künstlerischen Weg finden- und selbständig weitergehen.