Frühlingserwachen am Rankler Markt

Mildes Wetter und frische Ware lockte die Menschen

Rankweil. Seit über 400 Jahren, genauer gesagt seit 1618, besitzt die Gemeinde Rankweil das Marktrecht. Waren es zu Beginn vor allem Viehmärkte mit hohem Besucheraufkommen, die Händler stammten aus der Schweiz, Süddeutschland und Tirol, wurde bereits 1873 ein Obstmarkt genehmigt. Egal welche Ware im Laufe der Jahrhunderte angeboten wurde, als Wochentag hat sich bereits seit langer Zeit der Mittwoch etabliert, an dem auch heute noch der traditionelle Wochenmarkt abgehalten wird. Der Viehhandel existiert zwar nicht mehr, dafür findet man frisches Obst und Gemüse entsprechend der Jahreszeit, duftendes Brot, dazu Käse, Wurst, Fleisch sowie Fisch, ergänzt durch Blumen, Öle und weiteren saisonale Spezialitäten. Gerade der Frühling und die frühen milden Temperaturen locken viele Menschen aus Rankweil und Umgebung am Vormittag auf den Markt um die Familie zu Mittag mit frischen, regionalen Lebensmitteln zu versorgen. Dazwischen bleibt dann trotz derzeit geltender Regeln Zeit für ein kurzes Gespräch mit Freunden und spontanen Marktbekanntschaften.

Noch etwas eingeschränkt ist derzeit die Gastronomie. Zwar gibt es weiterhin Kleinigkeiten zum sofortigen Verzehr und auch ein heißer Kaffee kann mitgenommen werden, so mancher Stammkunde sehnt sich dann aber doch nach dem spritzigen Achtele vor Ort in geselliger Runde. Aber, so sind eigentlich alle überzeugt, auch das dies wird es hoffentlich wieder in Kürze geben und soll dann entsprechend nachgeholt werden. CEG