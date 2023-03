Frühlingserwachen am Kirchplatz

Am Samstagvormittag fand am Kirchplatz der beliebte Kreativmarkt statt und lockte zahlreiche Besucher ins Herzen der Gemeinde.

Am Samstagvormittag fand am Kirchplatz der beliebte Kreativmarkt statt und lockte zahlreiche Besucher ins Herzen der Gemeinde. ©bvs

Am Samstagvormittag fand am Kirchplatz der beliebte Kreativmarkt statt und lockte zahlreiche Besucher ins Herzen der Gemeinde. ©bvs

Am Samstag fand im Zentrum Lustenaus der beliebte Kreativmarkt statt.

Lustenau Die kühleren Temperaturen und die stürmische Nacht am Abend zuvor haben die Besucherinnen und Besucher keineswegs davon abgehalten am Samstagvormittag auf den Kirchplatz in Lustenau zu kommen. Dort fand der beliebte Kreativmarkt statt, der auch dieses Jahr den Besuchern eine Vielfalt an selbstgemachten Unikaten bot. Liebevoll hergestellte Stempel, Stofftiere, Selbstgenähtes, handgeflochtene Kränze oder Dekorationen fürs Haus und den Garten waren dort zu finden. Das kreative Kunstwerk wurde von den Besucherinnen und Besuchern mit ihrem zahlreichen Erscheinen gewürdigt.

Großer Anklang

„Wir sind wetterfest. Trotz kühleren Temperaturen sind sehr viele Marktbesucher hier“, sagte Simone Diem (38) von DS Handwerk aus Höchst. Sie stellte bereits zum zweiten Mal ihre selbstgemachten Unikate beim Kreativmarkt aus und war glücklich, auch dieses Jahr wieder dabei sein zu können. Auch Fabienne Waibel (30) aus Mäder, die ihre selbstgemachten Kränze und floralen Dekoartikel verkaufte, war sehr zufrieden mit dem bunten Markttreiben in Lustenau. „Der Frühling liegt trotz kühlen Temperaturen in der Luft“, stellte Waibel fröhlich fest. An insgesamt 50 Marktständen wurde den Besuchern ein vielfältiges Angebot an Selbstgemachtem präsentiert.

Liebe zum Detail

Beim Lustenauer Kreativmarkt wurden selbstgemachte Unikate in verschiedensten Materialien ausgestellt. So konnten sich die Besucher beispielsweise bei den handgemachten Puppen von Johanna Gisenberg (44) aus Egg verweilen oder am Stand von Melanie Breuss (44) erfahren, welch unzähligen Verziermöglichkeiten sich mit ihren Stempeln eröffnen. „Mit Stempel kann man Kerzen aufpeppen, Geschenkpapier verschönern oder seine künstlerische Ader auf allen sich bietenden Oberflächen ausleben“, erklärte die Feldkircher Künstlerin Breuss. Aber auch selbstgehäkelte Stofftiere, Schmuck aus Stein, Dekoartikel aus Beton und Keramik ließen bei den Marktbesuchern keine Wünsche offen.

Musikalische Unterhaltung