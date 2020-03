Frühlingsbasar für Kindersachen

„Es muss nicht immer alles neu sein!“ Aus dieser Überzeugung heraus organisieren die Elternvereine der Volksschule sowie der Neuen Mittelschule Nenzing seit vielen Jahren Second-Hand-Basare.

Heuer findet dieser am Samstag, 7. März, von 9 bis 11.30 Uhr in der Sportmittelschule Nenzing statt. Schnäppchenjäger kommen dabei voll auf ihre Kosten – es erwartet sie ein breites Angebot an sehr gut erhaltener Frühlings- und Sommerbekleidung für Babys und Kinder von null bis 14 Jahren, Spielsachen, Kinderwagen, Bücher, Fahrräder, Rollerblades und vieles mehr. Im extra eingerichteten Café gibt es Süßes und Deftiges.